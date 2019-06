EBS sai rahvusvaheline majandushariduse kõrge akrediteeringu

EPAS akrediteeringu saavad äri- ja juhtimise õppekavad, millel on suur rahvusvaheline perspektiiv ning kõrge õppetaseme kvaliteet. „EPAS akrediteering kinnitab, et meie majandusõpe on maailma tippülikoolidega samal tasemel. Niivõrd kõrge rahvusvaheline tunnustus tagab, et EBSi õpetamise kvaliteet ja õppekavas tehtud arendused on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ning õppekava läbinud üliõpilane saab siit maailma mainekamate majandusülikoolidega võrreldava hariduse,“ selgitas akrediteeringu tähendust EBSi rektor Arno Almann.

Estonian Business Schooli (EBS) õppekavale ”International Business Administration Bachelor Programme” väljastati EPAS esmakordselt 2016. aastal. Tänavu läbis õppekava taas komisjoni kvaliteedikontrolli. Almann lisas, et tiitli kaitsmine on alati suurem väljakutse kui tiitli saamine ja ülikooli jaoks on teistkordne akrediteering seetõttu eriti oluline: „Kuigi EBS on Eesti ainuke ülikool, millele EPAS akrediteering väljastatud, tugevdab see tunnustus Eesti kõrghariduse mainet ka üldisemalt ja avab uusi võimalusi meie üliõpilastele ja õppejõududele, kes töötavad tunnustatud Euroopa ülikoolidega.“