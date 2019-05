Eckerö Line: reaktsioonid Eestis on liialdatud ja reaalsustaju kadunud

Finbo Cargo saabumine juba niigi tiheda liiklusega Tallinna Vanasadamasse on siin vastuseisu tekitanud. On pahandatud ka selle peale, et Eckerö Line ei teavitanud otseselt Tallinna linna, teatab Soome majandusleht Kauppalehti.

„Minu arusaamise järgi ei ole ükski kruiisivaldkonnas tegutseja Tallinna linnaga kontaktis. Minu arvates oli see omapärane vaatepunkt asjale,” kommenteeris Keronen.

Keroneni sõnul on Eckerö Line’i turuosa Tallinna-Helsingi liinil umbes 20 protsenti ja uue laeva liinile toomine ei kasvata seda märkimisväärselt.

„Reaktsioonid tunduvad kõvasti liialdatuna. Reaalsustaju on seal kadunud,” lausus Keronen.

Keroneni sõnul on tegemist tavalise kaubalaevaga. Selles on 360 reisijakohta ja autokohti kaks kilomeetrit ehk 200 meetrit rohkem kui Eckerö Line’i teisel laeval, M/S Finlandial. Finbo Cargo on registris klassifitseeritud reisi-autoparvlaevaks.

Eckerö Line ei kavatse oma plaane muuta ega näiteks sadamat vahetada. Teine võimalus oleks Tallinnas Muuga sadam.

„Muuga on meile igati hea variant, aga seni ei ole selle infrastruktuur ja tingimused sellele alusele sobituvad. Loomulikult, kui olukord muutub, kaalume asja uuest,” ütles Keronen.

Laev on täna teel Turu dokki. Eckerö Line’i eesmärk on tuua laev liinile juunikuu jooksul.