Eckerö Line toob Tallinn-Helsingi liinile uue laeva

Soome lipu all kaks korda päevas liiklev laev võtab lisaks lastile peale ka autoga reisijaid.

„Me näeme Tallinn-Helsingi liinil suurt potentsiaali ja tahame osaleda selle arengus,“ ütleb Eckerö Line'i tegevdirektor Taru Keronen. „Meie kaubaveoste arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ning üha rohkem kliente läheb kas Soome või Eestisse autoga. Tutvustame uut lahendust, mis võimaldab kaubaveoklientidel ja autoga reisijatel jõuda soovitud sihtkohta Soomes lihtsamini, vältides Helsingi kesklinna liiklust. Nii Vantaa lennujaam kui ka eestlaste seas populaarne IKEA kaubamaja on Vuosaari sadamale väga lähedal,” lisas ta.

Laev on maikuus Eestis dokis ning alustab sõite Tallinn-Helsingi liinil juunis. Uue laeva liinile toomine loob töökohti Tallinna ja Vuosaari sadamates ning ka uuel laeval endal. „Uue laeva liinile toomine tähendab umbes 80 uut töökohta Soomes ja Eestis,” ütles Taru Keronen.

Laeva omanik on Eckerö Line’i emaettevõte Rederi Ab Eckerö, kellelt laev renditakse. Alus ehitati 2000. aastal Hispaanias ning viimati sõitis see liinil Liverpool - Dublin. Laev võtab peale 366 reisijat ning autotekil on 2000 liinimeetrit. Laeval on väike kauplus, mugav istumissalong, kohvik ning kajutid.

„Pakume kiiret ja praktilist kaubaveo alternatiivi Helsingi hõivatud kesklinnale. Meie kaubaveokliendid saavad kasutada juba kümmet väljumist päevas, kui võtta arvesse nii uue laeva kui ka MS Finlandia väljumised,” ütles Eckerö Line kaubaveo osakonna juht Markku Onniselkä.

Uus laev sõidab Tallinnast Helsingisse ja tagasi kaks korda päevas ning sõit kestab kolm tundi. Laeva nimi avaldatakse pärast registreerimist.

Uus laev registreeritakse Soome lipu alla. Eckerö Line on ainus Soome lipu all liiklev laevafirma Tallinn-Helsingi liinil.