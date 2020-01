EDETABEL | Need on praegu kõige atraktiivsemad tööandjad Eestis. Kas sinu oma jõudis ka nimistusse?

Kes on kõige atraktiivsemad tööandjad Eestis üldarvestuses ja valdkondade lõikes?



1. koht: Elisa Eesti AS

2. koht: LHV Pank AS

3. koht: Nordea Bank Abp Eesti filiaal

4. koht: Eesti Energia AS

5. koht: Transferwise Ltd Eesti filiaal

6. koht: Circle K Eesti AS

7. koht: Veriff OÜ

8. koht: Cleveron AS

9. koht: Telia Eesti AS

10. koht: Magnum AS

11. koht: Tallink Grupp AS

12. koht: Swedbank AS

13. koht: Tele2 Eesti AS

14. koht: Microsoft Estonia OÜ

15. koht: Apranga Estonia OÜ

16. koht: Coop Eesti Keskühistu

17. koht: Milrem AS

18. koht: Nortal AS

19. koht: Premier Restaurants Eesti OÜ

20. koht: Playtech Estonia OÜ



Finantssektoris



1. koht: Swedbank AS

2. koht: LHV Pank AS

3. koht: SEB Pank AS

4. koht: Transferwise Ltd Eesti filiaal

5. koht: Nordea Bank Abp Eesti filiaal

6. koht: Coop Pank AS

7. koht: Eesti Pank

8. koht: Luminor Bank AS

9. koht: Tallinna Kaubamaja Grupp AS

10. koht: If P&C Insurance AS



Kaubanduses



1. koht: Coop Eesti Keskühistu

2. koht: Selver AS

3. koht: Rimi Eesti Food AS

4. koht: Transferwise Ltd Eesti filiaal

5. koht: Nordea Bank Abp Eesti filiaal

6. koht: Coop Pank AS

7. koht: Eesti Pank

8. koht: Luminor Bank AS

9. koht: Tallinna Kaubamaja Grupp AS

10. koht: Apollo Kauplused OÜ



Tootmises



1. koht: Eesti Energia AS

2. koht: Ericsson Eesti AS

3. koht: ABB AS

4. koht: Alexela AS

5. koht: Cleveron AS

6. koht: Saku Õlletehase AS

7. koht: Valio Eesti AS

8. koht: Orkla Eesti AS

9. koht: A. Le Coq AS

10. koht: Elering AS



IT ja telekommunikatsioon



1. koht: Elisa Eesti AS

2. koht: Telia Eesti AS

3. koht: Tele2 Eesti AS

4. koht: Pipedrive OÜ

5. koht: Skype Technologies OÜ

6. koht: Apollo Kino OÜ

7. koht: Veriff OÜ

8. koht: Playtech Estonia OÜ

9. koht: Nortal AS

10. koht: Bolt Technology OÜ



Transport ja logistika



1. koht: Tallink Grupp AS

2. koht: Tallinna Lennujaam AS

3. koht: Eesti Post AS

4. koht: Lux Express Estonia AS

5. koht: Tallinna Sadam AS

6. koht: DPD Eesti AS

7. koht: Smarten Logistics AS

8. koht: DHL Logistics Estonia OÜ

9. koht: Itella Estonia OÜ

10. koht: Eesti Raudtee AS



Teeninduses



1. koht: G4S Eesti AS

2. koht: My Fitness AS

3. koht: Tallinna Vesi AS

4. koht: Riigimetsa Majandamise Keskus

5. koht: Tartu Ülikool

6. koht: Viking Line Eesti OÜ

7. koht: Wolt Eesti OÜ

8. koht: BLRT Grupp AS

9. koht: Swedbank AS

10. koht: Premier Restaurants Eesti OÜ