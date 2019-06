Edgar Savisaar on Raimond Kaljulaidile juba mitu aastat 35 000 eurot võlgu

Ajavahemikus 2016-2019 Põhja-Tallinna linnaosa juhtinud Raimond Kaljulaid – kellest nüüd on saanud riigikogu liige –, teenis majanduslike huvide deklaratsiooni andmetel mullu 51 644,73 eurot. Seejuures 20 000 eurot tema aastasissetulekust tuli ettevõttelt Useful Films OÜ, mille 100% osanik ta on.

Ettevõtte tegevusalaks on märgitud reklaamiagentuur. Seejuures väga suurt majandustegevust selle alt viimastel aastatel toimunud ei ole. Ettevõtte käive jäi aastatel 2017-2018 tuhande euro kanti. Ka on ettevõte viimastel aastatel kahjumis olnud. Kui 2016. aastal oli kahjumi suuruseks 6103 eurot, siis 2018. aastaks oli see kahanenud 3573 euroni.

Kaljulaid on veel 100% osanik ka ettevõttes HD Video Baltic OÜ, kuid ka seal on viimasel paaril aastal ettevõtlustegevus nullilähedane olnud. Käive on 2017. ja 2018 aastal olnud null eurot. Mõlema aasta on ettevõte lõpetanud kahjumis, mis 2018. aasta lõpuks oli ligi 12 300 eurot.

Savisaar pole sentigi tagasi maksnud

Selle kõige kõrval kuulub Kaljulaidile korter Tallinnas, tema nimel on liiklusregistris kaks autot ning laene, mis ületaks 2160 eurot, tal üleval ei ole. Küll aga on talle 35 000 eurot võlgu endine Keskerakonna juht Edgar Savisaar. Täpsemalt sama suure summa on Savisaar Kaljulaidile võlgu olnud juba paar aastat. Ehk viimase aasta jooksul pole ta sentigi oma võlast tagasi maksnud ei ole.