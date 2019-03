Edgar Savisaare firma juhatuses toimus muutus

Erkki Savisaar oli ettevõtte juhatuses alates 2004. aasta märtsist.

Krediidiinfo andmetel on ettevõttel kaks kehtivat maksehäiret, mille on sisestanud inkassofirmad. Julianus Inkasso on sisestanud maksehäire, mille suurus on kuni 320 eurot ning Legal Financial Services häire, mille suurus n 640-3200 eurot.

Ettevõtte peamisteks tegevusaladeks olid 2017. aasta majandusasruande kohaselt investeerimine ning finantskonsulatatsioonid. Aruandeaastal tegeleti põhiliselt olemasolevate kinnisvaraobjektide arendusega.

Eelmise aasta majandusaasta aruannet ei ole ettevõte avaldanud. 2017. aastal oli ettevõtte käive 189 eurot ning kahjum 17 000 eurot.

Kinnisvarabuumi ajal teenis Fixor Holding mõne eduka tehinguga miljoneid kroone, kuid viimati oli ettevõte kasumis 2006. aastal, mil plusspoolel oldi 2,8 miljoni krooni ehk 170 euroga.

2017. aasta aruandes kirjutas ettevõte, et lähitulevikus on Fixor Holdingul plaanis jätkata Keila-Joa restuareerimisega ning ehk õnnestub üht-teist ka Salusaarel ära teha. „Jälgime huviga turul toimuvat ning sobivate asjaolude kokkulangemisel oleme valmis investeerima ka uutesse projektidesse,“ seisab aruandes.