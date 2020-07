Eduka kerisetootja Huum kaubamärk kuulub hoopis teisele ettevõttele. Kas investorid peaksid olema murelikud?

Nellise kinnitusel on ka Funderbeamis raha paigutanud inimesed teadlikud, et Huumil on Asine OÜ-le kuuluvale intellektuaalvarale eksklusiivsed lepingulised õigused, s.t investorite huvid on täielikult kaitstud.

Investeeringute paigutus on Funderbeamis välja toodud juba kampaania tegemise ajal. Ettevõte soovis kaasata 150 000 -300 000 eurot. „Kuna plaanitav investeeringumaht täitus 18h jooksul, siis eeldame, et investorid said investeerimiseks vajaliku ammendava info kätte,“ lausus Nellis.

Advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat, patendivolinik Liina Jents kinnitas küll konkreetse ettevõtte olukorda kommenteerimata, et olukorras, kus kaubamärk ja intellektuaalomand kuuluvad teisele ettevõttele, ei ole midagi tavapäratut.