Eduka tehnoloogiaettevõtja prognoos: tuleks välja kuulutada maksumoratoorium, muidu me teatud ärisid enam kunagi ei näe

Et ettevõtlus ei saaks surmalaksu

Hiiemaa räägib, et neil ettevõtetel, kes on Euroopast hankinud, kaovad kanalid. Need, kes ise Euroopasse müüvad, satuvad ka raskustesse. Riikide kinniseks jäämine langetab oluliselt kaubavahetusmahtusid. Tema sõnul peaks me arvestama 4-kuulise probleemiga, kuid jaekaupluste, ladude ja tootjate jaoks peab olema väga selge plaan. Mis saab maksudest? Mis üüridest?

„Suurbritannias tehti maksumoratoorium ja makstakse kinni 80% sissetulekust. Riik saab korraliku riigivõla, mille koos kinni maksame, aga see on ka normaalne. On vaja lahendada olukord, et ettevõtlus säiliks. Et see ei saaks surmalaksu. Et ettevõtjatel säiliks algkapital ning et ettevõtted oleksid võimelised jalgadel seisma," räägib Hiiemaa.

Ta rõhutab, et riik peab tugevamaid sõnumeid välja andma. Ütlema, et leitakse raha. Kahe kuu plaanist on vähe. Tuleb raha laenata, et meil ei oleks õnnetute armeed, kes ei oma enam raha.

„Kas see summa on pool miljardit või miljard kuus, aga riik peab selle kriisi efektiivselt lahendama. Nõudlus on väiksem ka pärast kriisi lõppu. Väga rasked ajad on ees," ütleb Hiiemaa.

Ta on nõus, et e-poodidele on tänane olukord suureks võimaluseks ja arenguajendiks. Samas on Eesti e-poed tihti kas kehvad või ei ole neil taga head logistikasüsteemi. Muresid on veelgi. Erply loodab kiirkorras ettevõtteid aidata, et neil väikegi tulu tekiks ja nad saaks kaupa likviidseks muuta.

Ilma müüjata poed

Maailmas on juba varasemast ajast leida poode, kus füüsilist müüjat ei ole. Tallinnas on selliseks näiteks Tere tennisekeskuse pood, kus on kauba kõrval vaid kassa ja makseterminal. Osalt on see usalduspõhine, teisalt on alati abiks kaamerad, mis suudavad vargad tuvastada.

„See hakkas pead tõstma juba veidi enne kriisi, aga nüüd on see veel enam päevakorral. Tööjõudu ei pea sul olemagi. See on kõrge tootlusega. Uus kord nõuab uusi tehnoloogiaid. Ettevõtjatel tuleb vaeva näha," räägib Hiiemaa.

Erply tegi ka otsuse, et nad pakuvad oma restoranidele mõeldud lahendust toidukohtadele järgmised kolm aastat tasuta. Mõte on see, et need, kes uuesti hakkavad äri käima tõmbama, saavad seda alguses teha ilma selle lisakuluta. Summad ei ole ehk suured, kuid kui kuusummad korrutad, siis on see väikeseks abiks ikka.

Riigi konkreetsemad sammud