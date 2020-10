Edukas Eesti idufirma tuleb välja triipkoodi lugemise lahendusega

Automaatne triipkoodilugeja aitab võidelda identiteedipettustega ja kiirendab isikusamasuse tuvastusprotsessi. Lahendus toetab Ameerika Ühendriikide ja Kanada dokumente, kuid plaan on teenust laiendada ka teiste riikide ja dokumenditüüpide jaoks.

Veriffi kaasasutaja Janer Grohhovi sõnul on arendus oluline samm USA kontekstis, sest tegemist on ettevõtte jaoks prioriteetse sihtturuga. “Meie kasutatavuse uuring näitas, et inimesed ei ole harjunud triipkoode skannima. Seetõttu vajas protsess mitmeid kasutajaliidese täiustusi, et inimesed saaksid end tõrgeteta tuvastada,” selgitas Gorohhov.

Triipkood on lühike masinloetav andmekogum, mis on standardlahendus kõikidel Ameerika Ühendriikide ja Kanada autojuhilubade tagakülgedel. Nendes riikides on juhiluba enim levinud isikut tõendav dokument, kuhu on kodeeritud hulk isikuandmeid – nimi, aadress, inimese pikkus, sugu, silmavärv, dokumendi kehtivusaeg ja number. Kuna triipkood on erakordselt tihe, siis eeldab info eraldamine väga kõrgekvaliteedilist pilti.

Uus funktsioon võimaldab Veriffil lugeda triipkoodi infot automaatselt, tagades nii protsessi kiiruse kui täpsuse. See on ka turvaline viis tuvastada dokumentide rikkumise juhtumeid. Triipkoodi eraldamine tavalise dokumendi tagaküljelt on üldiselt keeruline, aga see on veelgi raskem nendelt piltidelt, mis on jäädvustatud arvutiekraanilt isikutuvastuse protsessi käigus.

“Hetkel on triipkoodi lahendus olemas meie veebiversioonis, peatselt lisame selle ka mobiilirakendusse. Veendusime, et parim viis on skannida triipkood reaalajas video kaudu. Nii saame sisendinfole vajaliku ligipääsu ilma, et peaks mingeid järeleandmisi tegema,” selgitas Gorohhov.

Veriff on globaalne isikusamasuse tuvastamisega tegelev tehnoloogiaettevõte, mis kaitseb nii ettevõtteid kui nende kliente identiteedipettuste ja -varguste eest. Kaugtuvastuseks kasutab Veriff tehisintellekti abi, analüüsides tuhandeid tehnoloogilisi ja käitumuslikke näitajaid. Veriff suudab tuvastada rohkem kui 8000 erinevat dokumenditüüpi enam kui 190 riigist.