Eelmise aasta miinusega lõpetanud Nordica tütarfirma plaanib lähiajal lennukiparki oluliselt suurendada

„Euroopa suurte lennufirmade plaan osta sisse oma liinivõrgus olevate regionaallendude käitamine väiksematelt ettevõtetelt on alles algusjärgus, kuid Ameerika Ühendriikides on see protsess kestnud juba pikki aastaid. Sellel on väga selged majanduslikud põhjused ja tegemist on mõlemapoolse kasuga. Regional Jet on täielikult pühendunud, et sellest uuest arengust osa saada,“ lisas Jan Palmér.

2016. aastal loodud lennufirma käitas eelmisel aastal 19 lennukit (neist 12 olid CRJ900 tüüpi ja seitse ATR72-600 tüüpi) ning andis tööd 450 inimesele, kellest 85 töötas Tallinnas asuvas peakorteris ja 370 eri baasides üle Euroopa – Vilniuses, Kopenhaagenis, Billundis, Århusis, Stockholmis ja Varssavis. Selle aasta suvel on ettevõtte klientideks emafirmad Nordica ja LOT, kuid ka SAS, Air Serbia, Luxair, Flybe, Loganair, SmartLynx ja Great Dane Airlines.

Ettevõtte enda kinnitusel on Regional Jet kujunenud Euroopas üheks suurimaks lennuteenuseid osutavaks ettevõtteks, mis keskendub täielikult allhankelendude pakkumisele suurematele lennufirmadele.