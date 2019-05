Eelmise konkursi võitjad kaaluvad Ülemiste terminali uue hanke vaidlustamist

Läinud reedel kuulutas Rail Baltic Estonia välja Ülemiste ühisterminali ideekonkurssi. Eelmisel, 2014. aastal toimunud konkursil tegid ametnikud vea ja ei märkinud riigihanget rahvusvaheliseks, ehk konkursi võitnud arhitektuuribüroole Kolm Pluss Üks saanuks terminali projekteerimise eest maksta kõigest 100 000 eurot, see tähendab umbes viis korda vähem, kui vaja.

Arhitektide liidu asepresident Kalle Komissarov ütleb, et vahepeal on Kolm Pluss Ühe tööd ikkagi kasutatud. "See võidutöö läks käiku ja selle eskiisi alusel hakati detailplaneeringut tegema. Ja mingid asjad reaalselt said valmis. Ei saanud küll klassikalises mõttes mingid majad või pargid või väljakud valmis, aga tehti selliseid põhimõttelisi otsuseid, ehk kust trammitee läheb või kuhu edasi hoonestus tuleb," rääkis Komissarov.

Sestap näeb arhitektide liit, et uut ideekonkurssi välja kuulutades pidi Rail Baltic Estonia osaliselt aluseks võtma Kolm Pluss Ühe tehtud töö ja niimoodi võidakse rikkuda arhitektuuribüroo autoriõigusi. Kolm Pluss Üks arhitekte esindav vandeadvokaat Maria Mägi ütles, et nemad saavad aurotiõiguste küsimusest teisiti aru, mistõttu kaalub arhitektuuribüroo uue ideekonkursi ehk riigihanke vaidlustamist.

