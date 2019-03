Eerik-Niiles Kross pani müüki Kõue mõisa

Eerik-Niiles Krossile kuuluva mõisaga on tuntud poliitikul olnud alatasa üleval maksuvõlgnevused ning tänavu talveks suleti see n-ö igapäevastele külastajatele.

Kuulutust saab näha SIIT.

Kõue Mõisa müügikuulutus sattus rahvusvahelisse kinnisvaraportaali tänu koostööle Christie`s International Realestatega, mis vahendab nii müügi kui ka renditehinguid. Praegu ei ole ettevõtte prokuristi Ele Haavandi kinnitusel otseseid ostupakkumisi tehtud.

„Ehkki omanikel pole agressiivset müügiplaani, ollakse pakkumistele avatud,” selgitas Haavandi. „Soovime läbi müügikuulutuse saada adekvaatset hinnangut vara väärtusele, et kasutada seda kas ettevõtte bilansi või finantseerimistaotlusste koostamisel.”

Müügikuulutuse kaudu hinna kompanime on Haavandi sõnul vajalik põhjusel, et tavapärase hindamisprotseduuri jaoks sarnase kinnisvara tehinguid lähikonnas ei toimu, kuid hindamisel kasutatakse just sarnaste tehingutega võrdlemist.

„Peame arvestama, et meie kinnisvara ei sarnane Mustamäe korterile või Pirita eramule, mida ostust huvitatu tuleb kohe vaatama,” rääkis Haavandi. „Siin me näeme palju kompamist.”

Varasemalt on Kross Ärilehele öelnud, et tänavu talveks kujundadakse mõisapidamise ärimudel ümber. „Mõisamajandamine on kulukas muidugi, aga selle me elame üle," märkis Kross.

Osaühingut juhivad Eerik-Niiles Kross ja tema abikaasa Mary Kross, krediidiinfo andmetel on osaühingu Kõue Mõis maksuvõlg üle 152 000 euro.