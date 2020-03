Eeskujulik näide. Kaubanduskeskuste haldajate seast kerkib kriisi ajal esile kodumaine tegija

Astri Grupi turundusjuhi Matthias Vutti sõnul mõjutab käesolev olukord kõiki osapooli negatiivselt ning võtmesõnadeks on koostöö, konstruktiivsed lahendused ning heatahtlik ja vastutustundlik käitumine oma lepingupartnerite suhtes.

„Viimasel nädalal on kaubanduskeskuste külastajate arv märkimisväärselt langenud ja me omalt poolt väga tunnustame Eesti inimesi, et nad praegust olukorda väga tõsiselt võtavad ja kodudes on. Paraku on koroonapuhang ja sellest tulenev eriolukord majanduslikult tugevalt mõjutanud nii meie, meie keskuste ja Balti Jaama Turu üürnike ärisid. Keerulise olukorra leevenduseks oleme otsustanud üürnikele, kelle käive on tugevalt langenud, üürihinna soodustusi pakkuda," sõnas Vutt.

„Meile on absoluutselt iga partner oluline ja väärtuslik ning ulatame võimalusel abikäe kõikidele oma üürnikele. Meie üks põhiväärtusi on pikaajaline partnerlus ning lähtume oma otsuste tegemisel meie väärtustest. Teeme omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et käesolev kriis üheskoos üle elada," lisas Vutt."

