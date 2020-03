Eesti aasta ettevõtjaks valiti 25-aastane hiidlane, kelle firmast saab suure tõenäosusega ükssarvik

„Veriffi ehitame me selleks, et see jääks alles. Me ei hakka ettevõtet müüma. Me näeme, kui tähtis see turg ja osa on, ning teeme nii, et oleksime turul sõltumatud. Mul endal tekib vahel mingi sisemine sügelus, mida sügada ei saa, kui mõtlen, kuhu see kõik võiks jõuda. Praegu kratsime tegelikult kogu selle valdkonna pealmist kihti alles. Eriti hea on mõelda, kui lahedad inimesed meil tööl on. Kui kõik see mees saab hoo sisse, siis ei ole klaaslage."

Kaarel Kotkas Foto: Jaanus Lensment

Möödunud aastal kasvas Veriffi töötajate arv 242 inimese võrra.

„Veriffi jaoks oli 2019. aasta märksõna hüperkasv. Meie töötajate arv viiekordistus möödunud aastal, jõudes 2019. aasta lõpuks 307 inimeseni. 40% ettevõtte töötajatest on pärit väljastpoolt Eestit, kokku esindatakse 46 kodakondsust," on Ärilehele varasemalt rääkinud Veriffi kaasasutaja Janer Gorohhov.

Ettevõte on kaasanud 8,3 miljonit dollarit nii Eesti kui maailma investoritelt nagu LIFT99, Superangel, Taavet Hinrikus, Ashton Kutcher, Paul Buchheit, Elad Gil, Sten Tamkivi, Jaan Tallinn, Ragnar Sass, Gustaf Alstromer, Anu Harihara, Andrew Prozes jpt.

Eesti Aasta Ettevõtja tiitli nominendid olid elektrijalgrattaid valmistava ettevõtte Ampler Bikes OÜ üks asutajatest Ardo Kaurit; Silen OÜ asutajad Endrus Arge, Sparry Kivilo ja Henri Rüüsak; Helmes ASi asutaja Jaan Pillesaar ning Peetri Puit OÜ asutaja Peeter Peedomaa.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2020 konkursi finalistid selgusid rohkem kui 2500 kvalifitseerunud ettevõtja hulgast. Selle tiitli saaja läheb Eestit esindama EY Maailma Aasta Ettevõtja ärifoorumile Monacosse.

Elutöö preemia pälvis seekord Toom Tekstiili asutaja ja äri eelmisel aastal maha müünud Illimar Toom.

Varasemalt on EY Eesti Aasta Ettevõtjaks saanud:

2019. aasta - Tõnis Kaasik (Ecometal AS)

2018. aasta - Martin Villig ja Markus Villig (Bolt)

2017. aasta - Arno Kütt ja Peep Kuld (Cleveron AS)

2015. aasta - Jevgeni Kabanov (ZeroTurnaround AS)

2014. aasta - Jüri Raidla (Advokaadibüroo Ellex Raidla)

2013. aasta - Peeter Rebane ja Priit Rebane (BDG Holdings OÜ)

2012. aasta - Ruth Oltjer (Chemi-Pharm AS)

2011. aasta - Priit Alamäe ja Taavi Kotka (Nortal AS)

2010. aasta - Peter Hunt (Wendre AS)

2009. aasta - Indrek Sepp (Pristis AS)

2008. aasta - Jaan Puusaag (Krimelte OÜ)