Eesti aasta töösturiks valiti ettevõtja, kes on osalenud ka maailma aasta ettevõtja konkursil

Arno Kütt on juht, kelle mõtteviis, visioon ja tegutsemistahe on kui tõeliselt värske tuuleiil tänases majanduselus, kõlas põhjenduses, miks just Kütt peaks olema aasta tööstur. „Juhina pean ma end nii-öelda mängivaks treeneriks – löön kaasa ise ja osalen ka arendustöös. Mind käivitavad eelkõige väljakutsed. Kui keegi ütleb, et midagi pole võimalik teha, on hea tõestada vastupidist,“ rääkis ettevõtja ise.

Samas usub ta, et juht ei tee kunagi üksinda midagi, suured väljakutsed saab vastu võtta ainult koos tiimiga. Väljakutse on siinkohal ka meeskonna veenmine selles, et asi on võimalik ära teha „Ettevõtte juhtimine on nagu rallisõit, kogu aeg tuleb anda gaasi või pidurit, oluline on leida nende vahel õige tasakaal. Sirge peal tuleb anda gaasi ja kurvis pidurdada,“ lisas Kütt.

Viljandis tegutsev ettevõtja on pälvinud korduvalt erinevaid auhindu. Näiteks 2017. aasta Eesti aasta ettevõtjateks valitud Cleveroni asutajad Arno Kütt ja Peep Kuld osalesid seejärel ka Ernst&Youngi maailma aasta ettevõtja konkursil.

Cleveroni üle võib iga eestlane uhkust tunda

Konkursi žürii liige, ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen ütles, et Eesti töötleva tööstuse tegijad väärivad esiletõstmist, sest tegu on Eesti suurima majandussektori esindajatega.

„Töötleva tööstuse osakaal eelmise aasta sisemajanduse kogutoodangu kasvus oli 20 protsenti. Sellesse kasvu on andnud oma osa tugev ja innovaatiline tööstusettevõte Cleveron – hea tööandja, kes on viinud omas valdkonnas Eesti maailmakaardile. Cleveron on ettevõte, mille üle täna võib uhkust tunda iga eestimaalane. Selle ettevõtte juht väärib aasta töösturi tiitlit!“ leidis ta.