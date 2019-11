Eesti ainus valgustipostide jalandite tootja VMT Betoon konkurentsi ei pelga

Viljandimaal tegutsev raudbetoonelementide tootja AS VMT Betoon valmistab peale muude toodete ainsana Eestis valgustipostide jalandeid. Kuigi turul liigub palju imporditud kaupa, hinnatakse VMT Betooni inseneride töö tulemusena sündinud kvaliteetset omatoodet kõrgelt.

„Valgustiposti jaland on tegelikult spetsiifiline toode, mida koduperenaised iga päev ei kasuta. See tähendab, et spetsiifiline peab olema ka nende müügivõrgustik. Meie edasimüüjad on elektrikaupade hulgimüügifirmad, nagu SLO Eesti, Esvika, Viru Elektrikaubandus, Harju Elekter jt,“ tutvustab VMT Betooni juhatuse liige Loit Kivistik.

Postijalandite tootmis- ja müügimahud on Kivistiku sõnul praegu üsna stabiilsed, pigem vähehaaval kasvamas. „Suuri hüppeid ei julge prognoosida, sest äri oleneb ju otseselt teede ja tänavate rekonstrueerimisest. Tänavu aga oleme tootnud ja müünud ligi 5000 valgustiposti jalandit, kusjuures tooteportfellis on praegu seitsme erineva suuruse ja kaaluga jalandit.“



VMT Betooni valgustipostide jalandid

Kuigi turul ollakse ainus tootja, ei tähenda see konkurentsi puudust. Eesti turule suruvad end väga jõuliselt ka Läti ja Soome tooted. VMT Betoon ise on seni keskendunud ainult siseturule, kuid Kivistiku hinnangul ei saa olla kindel, mida tulevik toob. „Kui naabrid meie turul väga laiutavad, eks siis tuleb meil minna nende koduturule,“ muigab ta.

Mis teeb toote eriliseks?

Valgustipostide jalandid sündisid VMT Betooni kontserni inseneride mõttetöö tulemusel. Kuigi esialgu võib tunduda, et suures plaanis ei erine nende toode palju konkurentide omadest, on üksikasjades omajagu erinevusi. Seega peensusi vaadates on tegu täiesti erilise tootega.

„Nagu paljude raudbetoontoodete puhul, nii on ka jalanditel betoonisegu eri parameetrite paika saamine üks suuremaid keerukusi. Jalandi valmistamiseks kasutame muldkuiva betoonisegu ning valamise ja tihendamise järel vabastame kohe vormi, et teha uut toodet. Jalandit vormist välja võttes selgub, kas betoonisegu oli piisavalt jäik ja kas saime toote, mis vastab lubatud mõõtmetele. Tehniliselt öeldes tuleb väga täpselt jälgida vesitsementteguri paikapidavust,“ kirjeldab Kivistik toote valmistamist. Tarbija jaoks jäävad jalandite hinnad suurusest olenevalt vahemikku 30–130 eurot.

VMT Betoon on Eesti mõistes universaalne ettevõte, kes on tegelenud kaubabetooni ja raudbetoonelementide valmistamisega juba üle 25 aasta. Ettevõte toodab valmiselementidest vundamendidetaile, sokli- ja seinapaneele, vahelae koorikpaneele, poste ja talasid. Eestis ollakse turuliider liiklusmärkide ja valgustipostide vundamendi tootmisel, mille jaoks on välja töötatud eraldi tootesarjad LMA ja VPA. Tootmistehnoloogia võimaldab valmistada elemente pikkusega kuni 16 meetrit, laiusega kuni 4 meetrit ning kogukaaluga kuni 15 tonni.

VMT Betooni kliendid on kõik Eesti ehitus- ja taristufirmad, samuti on ettevõtte betoonelemendid jõudnud Soome ja Rootsi turule. Muide, tegu on ainsa Eesti ettevõttega, kes on müünud betooni ka Ameerikasse. Eestis on kasutatud VMT Betoonist pärit elemente näiteks Eesti Rahva Muuseumi, Lasnamäe uue tervisekeskuse ja väga paljude tööstushoonete ehitamisel.

VMT Betoonis töötab praegu 15 inimest. Ettevõtte tootmis-, lao- ja kontoripinna suurus on 4000 m².

Loe rohkem: vmt.ee