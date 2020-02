Eesti alkoholitootjad rõõmustavad lätlaste ebaõnne üle

Eile otsustas Läti seim küll vähendada esialgselt plaanis olnud aktsiisitõusu, kuid kinnitati siiski 5% tõusud nii selleks kui ka järgmiseks aastaks. Läti valitsuse otsus tähendab, et Eesti maksurahu jätkudes väheneb tänane kange alkoholi aktsiisierinevus kahe riigi vahel 2021. aasta märtsiks poole võrra, märkis alkoholitootjate ja maaletoojate liit (ATML) teates meediale.

„Kange alkohol oli suure aktsiisierinevuse tõttu Läti piirikaubanduse käivitajaks, aga meie riigikogu möödunud juunis tehtud otsused ja Läti valitsuse nüüdsed otsused aitavad kahe riigi vahel piirikaubandust veel rohkem pidurdada,“ usub liidu tegevjuht Triin Kutberg.

Kui täna on pooleliitrise kange alkohoolse toote aktsiisierinevus 0,63 eurot, siis järgmisel aastal on see 0,31 eurot ühe 0,5 liitrise ja 40% toote kohta. Õlle osas oleks vahe järgmisel aastal veelgi väiksem – vaid 0,10 eurot pooleliitrise ja 4,5% toote kohta. „Eesti tootjate, jaekaubanduse ja hotelli- ning turismisektori jaoks on see hea uudis,“ lisas Kutberg.

Ka möödunud aasta viimased kuud näitasid kange alkoholi osas kaubanduse vähenemist lõunapiiril enam kui 50%, kogu aasta lõikes tähendab vähenes Läti piirikaubandus 29%. „Iga järgnev aktsiisitõus Lätis aitab kaasa Eesti siseturu taastumisele,“ märkis ATML-i juht. Liit on veendunud, et esimese piiripoe sulgemine tähistab pöördepunkti Läti piirikaubanduses ning näitab, et suur osa ettevõtlusest kolib tagasi Eesti turule.