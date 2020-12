Eesti arendajate edule lisa: tuntud jalgpalliklubi võttis kasutusele eestimaise personalitarkvara

Tippklubi igapäevatöö

Inglismaa Premier League'i tipp-jalgpalliklubi mängupäevade korraldamine on väljakutse ka parimal ajal. Hallata tuleb üle 700 korrapidaja ja lisapersonali ning vajadusel kaasata viimasel hetkel inimesi renditööjõupartneritelt.

Just selline on Chelsea jalgpalliklubi mängupäevade operatsioonide juhi Wills Payne'i argipäev.

Tema juhtimismeeskond kasutas töötajatega suhtlemiseks tavalisi tekstisõnumeid, mis tähendas, et suhtluses võisid tekkida vead, arusaamatused ja vääritimõistmised. Rääkimata tundidest, mis kulusid suure hulga korrapidajate ja turvatöötajate telefonitsi kättesaamiseks, keda on vaja kogu mängupäevaks. Lisaks ei saanud enne mängupäeva kindel olla, mitu inimest kohale ilmub.

Teistsugune lähenemine

Mängupäeva meeskond otsustas, et neil peaks olema parem süsteem. Kui nende üks partner soovitas PARiMat, ei mõelnud nad pikalt.

„Meile meeldib, et saame valida võtmetöötajaid, nagu näiteks tuletõrjujaid, ja lasta ülejäänutel töötajatel kandideerida rakenduse kaudu seal, kus iganes nad asuvad - nii saame üritusi lihtsamalt, kiiremini ja pikemalt planeerida. Samuti on meil vähem survet vajaliku hulga inimeste kokkusaamiseks mängupäevaks ja loomulikult ei ole enam vaja telefonikõnesid ega kiireloomulisi tekstsõnumeid," kommenteerib Wills.

Suur arenguhüpe

„Julgen öelda, et möödunud aasta tegime suure arenguhüppe ja Chelsea tulek kliendiks annab meile tugeva signaali, et meil on väga hea toode," ütleb PARiMa tegevjuht Riko Muttik. „See aga ei anna põhjust loorberitele puhkama jääda," lisab ta. „Chelsea sarnaseid suurettevõtteid on ainuüksi Inglismaal tuhandeid ning olen veendunud, et 2021. aastal saame rääkida veel paljudest edulugudest."