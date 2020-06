Eesti Arengu HLÜ: kriis pakub võimalusi kasumlikult investeerida

Majanduslanguse ja finantskriisi periood on üldjuhul soodne aeg investeerimiseks. Kas võib öelda, et COVID-19 pandeemia tõttu ootab meid tõesti majanduskriis? Ja kuidas peaks käituma inimene, kes investeerimisest midagi ei taipa, kuid soovib oma raha kasumlikult investeerida? Nendes küsimustes jagas oma seisukohti Eesti Arengu HLÜ juhatuse esimees Maksim Sorokin.

Praegu ei saa enam rääkida ajutisest majanduslangusest, sest esineb mitmeid märke, mis viitavad kriisi algusele. Juba märtsi lõpus oli märgata aktsiate langust väärtpaberiturgudel. Selle põhjuseks olid eeskätt aktsionäride paanika ja kahtlused, millega nad reageerisid ootamatult muutunud turuolukorrale. Nõudlus aktsiate ja muude väärtpaberite järele vähenes ning seejärel kukkusid ka aktsiaturud kokku. Muidugi avaldus kriis eri valdkondades eri viisil ja selle mõju riikidele oli suuresti erinev.

Kuid üleüldise paanika taustal leiavad mõned ettevõtted siiski kasvuruumi. Näiteks saab eeskujuks tuua ettevõtte Zoom Video Communications, kes pakub pilvetehnoloogial põhinevaid videokonverentsiteenuseid. Karantiini ajal kasvas nõudlus teenuse järele märkimisväärselt ja see mõjutas positiivselt ka ettevõtte rahalist väärtust. Eestiski on ettevõtteid, kes kohanduvad kiiresti uute oludega. Näiteks Sillamäe isikukaitsevahendite tootmise tehas sai riikliku tellimuse ja suurendas oma tootmismahtu kümme korda. Ka tarbijakäitumine on muutunud. Näiteks on kliendid hakanud rohkem ostma e-poodidest, kulleriteenuste maht on kasvanud ja järelikult on kasvanud ka nende tulud. Uued tingimused põhjustavad muutusi, mis jäävad püsima ka pärast kriisi.

„See tähendab, et nüüd toimub ühel või teisel viisil ressursside ümberjaotamine ja sünnivad uued lahendused, kuhu investeerida. On vaja analüüsida, millised investeeringud võivad kriisist väljumisel õigeks osutuda. Erinevate prognooside kohaselt võib stabiliseerumine ja majanduskasvu taastamine kesta poolest aastast mitme aastani. Investeerimisest huvitatud inimestele avanevad uued võimalused. Kuid need, kes pole seda kunagi teinud või ei taha suuri riske võtta, peaksid kasutama spetsialistide teenuseid,” ütles Maksim Sorokin. „Meie investeerimisettevõte Credit Union House alustas oma tegevust 2005. aastal ja väljus edukalt eelmisest kriisist (2008–2011), saavutades kinnisvaraettevõtete seas liidripositsiooni. Praegu on meie investeerimisportfellis erinevad rahandus- ja kinnisvarasektori äriprojektid.”

Järjekindel töö ja pikaajaline kogemus võivad investeerimisel anda hea tulemuse. Kuid ilma vajalike teadmiste ja kogemusteta võivad kaasneda ebameeldivad riskid ja võimalikud kaotused. Lisaks sellele on vaja aru saada finantsinstrumentidest ja teada, kuhu praegusel hetkel investeerida. Hoiuste ehk rahaliste vahendite usaldamine professionaalide kätesse võib osutuda küll pigem tasakaalukaks lahenduseks, kuid samas stabiilset tulu tootvaks ja suhteliselt riskivabaks alguseks. Sellise investeerimismudeli tootlus on keskmiselt kuni 12 protsenti aastas.

Eesti Arengu HLÜ on 2014. aastal asutatud laenu-hoiuühistu, mis hoiustab raha ja väljastab laene. 2005. aastal asutatud investeerimisettevõtte Credit Union House tegevuseks on kinnisvarainvesteeringud, laenude ja äriprojektide rahastamine erinevates ettevõtlusvaldkondades, nagu kinnisvara, ehitus, kaubandus ja tööstus. Grupi ettevõtted kuulusid kiiresti kasvavate ettevõtete Gaselli TOP-i nimekirja. Mitu aastat järjest oleme olnud ka Äripäeva kinnisvarafirmade TOP-i liidripositsioonil.