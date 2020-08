Eesti äripindade turg koroonaviiruse tõttu märkimisväärselt ei kannata

Fondivalitseja EfTEN tegevjuhi Viljar Arakase sõnul äri- ja büroopindade turul mingit suurt muutust ei ole toimunud. Ta rääkis, et üürileandjad on üürnikele vahepeal vastu tulnud, kuid kõik need kokkulepped on ajutised ning lõppevad augusti lõpus või septembris.

Kõik kinnisvaraturu osalised jälgivad Arakase sõnul hoolega sündmusi.

"Ma võin öelda, et Leedus kehtestati 1. augustist siseruumides maskide kandmine kohustus ja siis vähenes veidi kaubanduskeskuste külastamine," ütles Arakas.

Büroopindasid ehitatakse endiselt ja Araka sõnul on nendel praegu kindlasti lihtsam, kel on üürnikud juba olemas.

"Meil pole juhtunud, et keegi lepingu lihtsalt lõpetaks," ütles Arakas ja lisas, et kindlasti on uute pindade rajajatel raskem.

Arakas sõnas, et ettevõtjad on saanud suure löögi ja mõtlevad asju kaks-kolm korda rohkem läbi kui enne.

Kauaaegne Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse esimees Peep Sooman ütles samuti, et suuri muutusi ei ole olnud. Loomulikult on kinnisvaraturg vaiksemaks jäänud ja uute üürnike nimel käib võitlus, lisas ta.

