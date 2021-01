Eesti autoturg 2020. Tõusu tegid tulevikulahendused. Tehti isegi rekordeid

Detsembris müüdi Eestis 1465 uut sõiduautot, mis jäi eelmise aasta detsembri tulemusele alla 22,3%. Aasta viimased seitse kuud püsis uute sõiduautode müük stabiilsena, enam-vähem pooleteise tuhande piires. Aasta kokkuvõttes müüdi Eestis 18 750 uut sõiduautot, mida on 29,5% vähem võrreldes 2019. aastaga.

Segmentidest kerkis detsembris kõige populaarsemaks väiksem keskklass, mille osakaal oli 21,8%, aga aasta kokkuvõttes eelistati tarbijate poolt siiski enim keskmisi maastureid, milliste osakaal oli 27,1%. Hübriidautosid müüdi detsembris 215, elektriautosid 81 ja CNG gaasiautosid 30. Seega oli alternatiivkütustega autode osakaal detsembris 22,2%.

„Aasta tagasi prognoosis AMTEL, et Eestis tuleb stabiilne autoaasta, tõusu näitavad eelkõige alternatiivsed jõuallikad ning seejuures müüakse uusi elektriautosid ca 500. Kui jätame kõrvale moodsast viirusest tingitud kevadise heidutuse, siis oli läinud aasta uute autode müügis suhteliselt stabiilne, kuid varasemaga võrreldes ca 30% madalamal tasemel. Elektri-, hübriid ja kahekütuseliste autode osakaal sellest oli ca 20%.

See näitaja ja ka peaaegu 500 elektriauto müük olid Eesti rekordid ning näitasid, et kohalik autotarbija on valmis vastu võtma kaasaegseid lahendusi. Positiivset rolli täitsid seejuures tootjate oluliselt laienenud mudelivalik sektoris ja ka elektriautodele antud ostutoetus, mis on suhteliselt väike EU võrdluses, kuid sellisena mõistlik ja ei tekita liigset turbulentsi autoturul."

„2020.a. üks omapärasemaid tulemusi oli sportautode müügi tõus turu üldise languse taustal. Ka see tulemus saavutati olulisel määral elektriautode toel, mis auto kasutamise keskkonna puhtuse seisukohalt ja ka normide täitmise osas äärmiselt positiivne on," ütles AMTELi tegevjuht Arno Sillat.

Populaarseimaks automargiks oli detsembris Škoda, milliseid anti klientidele üle 292, järgnesid Renault (176) ja Toyota (173). Aasta kokkuvõttes vallutas edetabeli tipu siiski Toyota, milliseid müüdi kokku 3330, järgnesid Škoda (2883) ja Renault (1903). Mudelitest osteti detsembris enim Škoda Octaviat (135) ning esikolmikusse mahtusid ka Dacia Sandero (82) ja Renault (79). 2020. aasta populaarseimaks mudeliks aga osutus Toyota RAV4 (1382), millele järgnesid Škoda Octavia (1054) ja Toyota Corolla (981).