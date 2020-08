TaxScouts sündis pubis õlleklaasi taga maailma kitsaskohti kirudes. „Ma pidin nimelt just Inglismaal oma esimese tuludeklaratsiooni tegema ega saanud aru, kuidas see saab nii keeruline olla. Miks see on selline raketiteadus? Ka Kaupo oli sedasama kogenud ja arvas, et see ei pea nii olema,” rääkis üks omanikke Mart Abramov. Praegu on neil kümneid tuhandeid aktiivseid kasutajaid. Kavatsetakse laieneda mujale Euroopasse, kus on 250 miljonit võimalikku klienti.