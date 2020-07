Eesti diginomaadi viisa püüab tähelepanu tuntud välismaa väljaannetes

„Eelmisel kuul kiideti Eestis heaks eelnõu, mis pakub vabakutselistele, kes töötavad osa ajast selles Balti riigis, aastasi viisasid. See on eriti ahvatlev nendele, kellele meeldivad romantilised keskaegsed linnad, laulupeod ja suitsuangerjad," kirjutab Financial Times.

Riigikogu kiitis juuni alguses heaks diginomaadi viisat puudutavad muudatused, mille kohaselt luuakse Eestis ühena esimestest riikidest maailmas diginomaadi viisa. See võimaldab tulla Eestisse, viibida siin turistina ja samal ajal jätkata töötamist välisriigi tööandja heaks või vabakutselisena asukohast sõltumata.

Diginomaadlus on eluviis, mis võimaldab ühendada maailmas ringi reisimise ja üle interneti kaugtöö tegemise. Diginomaadide peamisteks tegevusaladeks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, finantsvaldkond ja turundus.

Kuigi algselt pidi eelnõu rakenduma 15. juulist, siis lükkus see eriolukorra tõttu edasi. Diginomaadi viisa taotlusi hakatakse vastu võtma alates 1. augustist.

Financial Times kirjutab, et diginomaadi viisa on järjekordne näide Eesti innovaatiliselt mentaliteedist. Ajaleht toob välja, et Eesti on digitaliseerinud peaaegu kõik avalikud teenused.

Politico artiklis seisab, et uudis Eesti diginomaadi viisast võeti internetis palgatööliste ja vabakutseliste poolt positiivselt vastu. „Ma olen oodanud seda infot alates eelmisest aastast, kui kuulujutud selle kohta levima hakkasid," rõõmustas Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit reklaamikirjutaja Matt Hallowes oma Medium.com'i postituses. „Erinevalt teistest riikidest tundub see lihtsam."

Väljaande hinnangul võib Eesti diginomaadluse plaan olla näide sellest, kuidas koroonaviirus kujundab ümber Euroopa majandusi.

Uudisteportaali Mashable itaaliakeelne veebileht kirjutab, et Eesti üritab julgustada vabakutselisi elama ilusates Tallinna, Tartu, Pärnu ja teistes linnades. Sarnaselt Financial Timesile ja Politicole tõi ka Mashable välja Eesti innovaatilisuse digivaldkonnas.

Mashable märkis, et teised riigid peavad hakkama ka samasuguseid plaane tegema, kuna diginomaadide arv järjest kasvab.