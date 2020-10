Eesti e-residentsuse programm läheb veel 20 riiki maailmas füüsiliselt kohale

Tema sõnul kasvab e-residentsuse programm jõudsalt. „Oleme selle aasta alguses puhkenud koroonapandeemia tingimustes näinud märgatavat e-residentidest ettevõtjate aktiviseerumist ja kasvavat maksutulu. Koostöö välise teenusepakkujaga avab programmile uksi maailma sõlmpunktides, annab meile võimaluse laiendada oma ärilisi eesmärke ja tuua Eesti majandusruumi uusi ettevõtjaid olulistest äripiirkondadest," lisas ta.

Valdav osa taotlusi käib läbi iseteeninduse

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratniku sõnul on mugavaim ja kiireim viis e-residentsuse taotlemiseks on PPA iseteenindus, kus juba täna esitatakse 99,9 protsenti kõikidest taotlustest. „Liigume pidevalt suunas, et eri liiki dokumentide taotlemine e-kanaleid kasutades oleks turvaline ja mugav ning laieneks dokumendi väljastuskohtade ja -viiside arv,“ märkis Ratnik.

E-residentsus pakub välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. E-residendi digi-ID-kaardi omanik saab dokumente digitaalselt allkirjastada ja logida sisse kõikidesse portaalidesse ja infosüsteemidesse, mis tunnistavad Eesti ID-kaarti. E-residendi digi-ID ei ole füüsiline isikut tõendav või reisidokument ja sellel ei ole fotot. E-residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba.

Eestil on üle 73 000 e-residendi, kes on loonud üle 13 300 Eesti ettevõtte, milles töötab üle 1400 inimese, kes saavad Eesti keskmist palka. Kõige rohkem ettevõtteid on loonud Saksamaa, Venemaa ja Ukraina kodanikud. Valdkondadest on populaarseimad info ja side, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus ning hulgi- ja jaekaubandus. Alates programmi käivitamisest on e-residentsuse programm toonud riigikassasse ainuüksi maksude näol 36,3 miljonit eurot.