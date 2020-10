Eesti ehituse lipulaev Merko. Tuuled küll räsivad, aga maha ei murra

Merko on osalenud nii mõnegi märgilise ja olulise arenduse valmimises. Kumu, Solarise keskus, Noblessneri kvartali eluhooned, SEB ja Swebanki hooned, Hiltoni hotell, Tõrva keskväljak, Rotermanni soolaladu, Ülemiste liiklussõlm... Need on kõigest mõned näited ettevõtte töödest.

Tänavune sügis on Merkole märgiline: 5. novembril tähistab kontsern 30. sünnipäeva. „Oleme püüdnud õiget suunda tabada enne teisi ja kui see pole õnnestunud, siis oleme vähemalt reageerinud, et mitte maha jääda. Ju me siis oleme suhteliselt vähe vigu teinud ja natuke õnne on ka olnud,” arvas Merko Ehituse kontserni juhatuse esimees Andres Trink.

Eduka ja visa töö kõrval on Merko aga olnud ka üks peaosalistest Eesti kurikuulsaimas maadevahetuse korruptsioonijuhtumis.