Eesti EL-i esinduse asejuht värskelt esitletud rohelisest leppest: seda võib vaadelda ka kui majanduskasvu strateegiat

Et üksnes avalikest vahenditest ei piisa, vaja on kaasata ka erainvesteeringuid ning selleks on plaanis esitada keskkonnahoidliku rahastamise strateegia. Erainvesteeringute kaasamine on muidugi alati lihtsam kui suund on selge ning investoritel on olemas kindlus, et see jätkub. Vaadatakse üle innovatsiooni ja moderniseerimise fondid ning keskkonna ja kliima kontekstis riigiabi reeglid. Samuti on kavas toetada Euroopa Investeerimispanga (EIB) kliimapangaga seotud tegevusi.

Kogu sellel tegevusel on kindlasti Euroopa jaoks ka globaalne mõõde. See ei saa muuta konkurentsiolukorda halvemaks Euroopa tööstusele. Kuna kliimamuutustega ei saa võidelda Euroopa üksi, on roheleppel väga oluline globaalne dimensioon. Euroopa peab rahvusvahelisi kliimaläbirääkimisi juhtima ja suurendama kahepoolseid tegevusi.

Vaja on tugevdada EL-i kliima ja energeetika diplomaatiat ning luua liitusid teiste riikide ja piirkondadega. Peame teisi globaalseid tegijaid kaasa tõmbama. Oluline osa on näiteks EL-i ja Aafrika Energia plaanil ning koostööl ka Hiinaga. Ettevõtjate jaoks on vaja võrdseid tingimusi. Euroopa globaalse konkurentsi küsimus on vägagi päevakorral, mistõttu tuleb teha palju tööd nii G7 kui G20 suunal. Ka Eesti peab oma kliimadiplomaatia alast võimekust suurendama.