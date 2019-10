Eesti EL-i esinduse värske asejuht: „Paljud peavad meid Põhjamaaks. Aga me peame ka vastavalt käituma.”

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee, Brüssel RUS

Värskelt Brüsselis tööle asunud suursaadik Marten Koka sõnul kujundab kliimapoliitika tulevikus järjest tugevamini EL-i eri poliitikaid. Meiegi peame arvestama, et fossiilsete kütuste põletamise vähendamisest tagasiteed enam ei ole. Foto: Ivar Stolfot

Suursaadik Marten Koka sõnul on Eesti kuvandit viimastel aastakümnetel kujundanud paljuski see, et teised riigid peavad meid Põhjamaaks. Seetõttu on oluline, et me suudaksime riigina ka nii käituda – olgu kliimaküsimustes, rände- või vähemuste teemal.