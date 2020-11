Eesti energeetikaidu innoveerib Malaisia elektriturgu

Tehnopol Startup Inkubaatori hoogsast kasvuprogrammist välja kasvanud Fuseboxi virtuaalne elektrijaam kasutab äritarbijate paindlikkust energiatarbimisel, et muuta nii elektri tootmist kui tarbimist efektiivsemaks. Fuseboxi koostöö Malaisia ettevõttega Power Fence loob sealsel turul platvormi, et kaubelda elektriturul paindlikkusega.

Virtuaalne elektrijaam on pilvepõhine keskkond, kus elektritootjad ja -tarbijad on omavahel ühendatud ühtsesse süsteemi. Süsteem võimaldab elektritarbimist suunata ja ajastada ajahetkedele, kus elekter on odavam, et vähendada elektriülejääke ning anda turul parem võimalus ka väiksematele teenusepakkujatele. Lahendus on ennekõike sobilik tööstuslikele äritarbijatele.

Fuseboxi tegevjuht Tarmo Õng näeb Malaisia turul suurt potentsiaali. „Malaisias elab 31 miljonit inimest - see tähendab, et sealne turg on umbes 25 korda suurem Eestist ning hetkel veel seal virtuaalse elektrijaama lahendust pakkuvaid ettevõtteid pole. Sellegipoolest ei unusta me oma koduturgu ning pakume ka siinsetele äriettevõtetele teenimisvõimalust, muutes elektritarbimist nutikamaks," selgitas Õng.

Koostöövõimaluse Fuseboxi jaoks initsieeris teadus- ja ärilinnaku Tehnopol Asia-Clean projekt, mis aitab Eesti ettevõtetel suurendada eksporti Aasiasse. Tehnopoli rohetehnoloogia juhi Ragmar Saksingu sõnul loob Fusebox täiesti uut turgu, mida mitmel pool täna veel ei eksisteeri. „Enamik Eesti iduettevõtteid peab olema valmis välisturgudele laienema. Fuseboxi tehing on suurepäraseks näiteks, et kuigi hetkel reisida ei saa, pole maailm lukus. Edukaid tehinguid välisturgudega on võimalik teha ka praegusel ajal," lisas Saksing.