Eesti Energia andis teada uuest välisinvesteeringust: ettevõte ostis 17,3 miljoni eest Poolas 20 päikeseparki

Ta lisas, et kuna Eesti Energia eesmärk on toota aastaks 2023 45% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest, annavad ka nimetatud päikeseelektrijaamad sellesse oma panuse.

Kogu soetatavate päikeseparkide elektritoodang suunatakse elektrivõrku ning energiamüügi eest vastutab Eesti Energia Poola tütarettevõte Enefit Sp. z o.o. Tulevikus on võimalik müüa päikeseparkide toodangut ka otse Eesti Energia Poola klientidele.

Kõik päikeseparkide projektid kuuluvad ettevõttele Solaque Holding Ltd ning parkide ehituse ja opereerimise eest vastutab Geo Solar Sp. z o.o. Mõlema ettevõtte omanikfirmaks on Poolas taastuvenergia arendamisega tegelev GEO Group.

„Tunneme uhkust, et saame olla Enefit Greenile partneriks nende Poola turule sisenemisel. Olen veendunud, et meie päikesepargi projektide omandamine ühe Baltikumi suurima taastuvenergia tootja Enefit Greeni poolt kujutab häid võimalusi nii mõlemale tehingu osapoolele kui Poola taastuvenergia sektorile tervikuna,” ütles Geo Solar juhatuse liige Mariusz Klimaczak.

Börsiplaan ka peagi valitsuse ette

Küsimuse peale, mis on saanud Enefit Greeni börsile mineku plaanist, ütles Kärmas, et kuigi seda on tutvustatud ka eelmisele valitsusele, siis jõuab see lähiajal ka uue valitsuse ette. Küll aga ei saa ta midagi lähemat selle kohta kommenteerida.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja nüüd ka Poolas elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest, biomassist, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Ettevõte on kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia tootja kogu Baltikumis.