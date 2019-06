Eesti Energia ei maga: riigifirma asub koos üleilmse IT-hiiuga energialahendusi looma

Eesti Energia strateegiline eesmärk on pakkuda digitaalsete lahenduste toel suurepärast kliendikogemust ning jõuda 2023. aastaks 1 miljoni kliendini Läänemere piirkonnas, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.

„Eestis oleme digitaalsete lahendustega nagu e-valimised või digiallkiri väga harjunud, kuid maailmas laiemalt pole see midagi enesestmõistetavat. Heas mõttes oleme justkui labor, kus inimesed on digitaalseid lahendusi harjunud kasutama ja kus on võimalik uusi lahendusi esimesena testida,“ lausus Eesti Energia äri- ja infotehnoloogia juht Agnes Roos.

Roos lisas, et Eesti Energia soovib pidevalt uusi ja nutikaid lahendusi klientideni tuua. „Koostöös Microsoftiga keskendume elektrivõrgu, mugavate klienditeenuste ja elektromobiilsuse lahenduste arendamisele, mida esmalt plaanime pakkuda Eesti klientidele. Tuleviku väljavaates on eesmärk rakendusi pakkuda ka teistele energiaettevõtetele. Plaanime uued kliendilahendused välja arendada Microsofti platvormil koostöös Eesti Energia IT ja ärivaldkondade ning Microsofti meeskondadega,“ sõnas Roos.

Rahvusvahelist ekspordivõimalust näevad lepingupartnerid nii digitaalsetes võrgujuhtimise lahendustes, sest Eestil on tänu kaugloetavatele elektriarvestitele tekkinud teiste riikide ja võrguettevõtete ees edumaa, kui ka muudes kliendile suunatud uutes lahendustes.

Microsofti tootmis- ja ressursitööstuse globaalne juht Çağlayan Arkan ütles, et Eesti Energia kannustab Läänemere piirkonna energiasektorit uuele tasemele, kujundades ümber digikultuuri, muutes oma töötajad tootlikumaks ja töö paindlikumaks ja samal ajal ehitades muljetavaldavat digitaalteenuste portfelli.