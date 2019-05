Eesti Energia hakkab pakkuma elektriautode laadimisteenust: sel aastal tuleb 10 kiirlaadimisjaama

Prognoosid näitavad elektriautode kasutajate arvu järjepidevat kasvu. Selle peamiseks põhjuseks on akude hinnalangus, mis mõjutab ka elektriautode hinda. 2025. aastaks prognoositakse, et tavaautode ja elektriautode hinnad on võrdsustunud ning ennustuste kohaselt on aastal 2040 55% kõigist maailmas müüdud uutest autodest elektriautod.

Eesti Energia kliendikogemuse direktor Jüri Teemant ütles, et elektriautod on aasta-aastalt konkurentsivõimelisemaks muutunud ning kuna väga paljud suured autotootjad on samuti välja toomas uusi elektriautode mudeleid, võib prognoosida, et üleminek elektriautodele toimub kiiremini, kui seni arvatud.

Elektriautode laadimisvõrgustikku hakkab arendama võrguettevõte Elektrilevi. „Kuna elektrilise transpordi areng hakkab mõjutama ka elektrivõrku, siis oluline on transporti arendada koos elektrivõrguga,“ ütles Elektrilevi elektritranspordi juht Marko Viiding. „Elektrilise transpordi võrgustik kujuneb Eestis omaette suureks taristuks. Näeme, et suurte taristute koos haldamine annab ühiskonnale olulist väärtust. Nii on võimalik kaasaegset elektriautode laadimisvõrgustikku arendada kiiremini ja ressursse säästes,“ lisas ta. Tema sõnul on Elektrilevil taristu arendamisel kaks prioriteeti – muuta elektrisõidukite laadimine senisest kiiremaks ja sobivaks ka Euroopa standardi sõidukitele.

Elektriautode statistika näitab, et Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes on elektriautosid praegu tuhande ringis, Rootsis aga üle 12 000.