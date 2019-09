Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter: põlevkivil põhinev suurtootmine välja ei sure

Sutter ütles saatejuht Andres Kuuse küsimusele vastates, et tema hinnangul põlevkivil põhinev suurtootmine välja ei sure ning et Auvere jaama ehituse mõttekusele saab hinnangu anda paarikümne aasta pärast, vahendab ERR Uudised.

CO2 hinnakomponendi lisandumise ja põlevkivielektri konkurentsivõime kohta ütles Sutter, et CO2 maksu puhul tegu on turuga, mille käitumise muudavad etteenustamatuks poliitilised otsused.

Sutteri kinnitusel vastab Eesti Energia strateegia Eesti riigi kliimaeesmärkidele. Mullu moodustas taastuvenergia ettevõtte tootmisest 16 protsenti, mis on protsendipunkti võrra vähem, kui on ette nähtud Eesti eesmärkides aastaks 2020.

"Emotsionaalselt tahaks, et fossiilkütustega oleks kõik juba homme, aga tegelik elu on see, et umbes 80 protsenti maailma energiast tuleb fossiilsetest allikatest."

Eesti Energial on lähiajal plaanis paar suuremat investeeringut põlevkiviõli konkurentsivõime kasvatamiseks – ehitatakse uue tehnoloogiaga õlitehas ning koostöös VKG-ga on kavas rajada eelrafineerimistehas.

Sutteri sõnul on analüütikutel konsensus, et aastateni 2035-2040 naftanõudlus kasvab. "See on see turg, kuhu meie investeering on suunatud."