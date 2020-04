Eesti Energia juhatuse liige: õlitehas tuleb. Vedelkütuse tootmine aitab investeerida ka taastuvenergiasse

Jaanus Purga väide, et uus põlevkiviõli tehas on kliima- ja energiapoliitikaga vastuolus, on samuti ebakorrektne. Põlevkivist õli, gaasi ja elektri koostootmine on oluliselt energiaefektiivsem kui põlevkivi otsepõletamine elektriks, mis läheb kokku nii riigi energiamajanduse arengukavaga kui kliimapoliitika eesmärkidega. Tegu on põlevkivitööstuse transformatsiooniga, kus minnakse põlevkivi otsepõletamiselt üle õli, gaasi ja elektri koostootmisele. Juba täna on põlevkivitööstus CO2 vähendamise vaieldamatu vedaja Eestis. Eesti Energia vähendas 2019. aastal heitmeid poole võrra, kusjuures teiste sektorite heitmed ei ole märkimisväärselt muutunud. Ühtlasi liigume 2030. aastaks seatud CO2 vähendamise eesmärkide poole ennaktempos.

Hästi tasustatud töökohad

Jaanus Purga väitel tekib õlitehase rajamisel kokku vaid 310 töökohta. Tegelikkuses saavad tehase ehituse ajal Eesti elanikud kuni 700 töökohta ning opereerimise ajal loob tehas ca 500 otsest ja kaudset töökohta. Eesti riik ei ole nii rikas, et hea kvalifikatsiooniga hästi tasustatud töökohad kõrvale heita. Vähemoluline pole asjaolu, et ekspertide hinnangul võib oluline osa uue õlitehase ehitusmaksumusest jääda Eestisse.

Kokkuvõttes on uue põlevkiviõlitehase rajamine pikaajaline ja strateegiline investeering, millega me soovime väärindada Eesti olulisimat maavara, luua uusi töökohti ja säästa senisest rohkem looduskeskkonda. Eesti on Euroopas üks väheseid riike, kel on võimekus vedelkütuseid ise toota ning see on suur väärtus. Seejuures kasutame tehnoloogiat, mille vastu tuntakse huvi globaalselt ja seda teadmist oleme hiljuti ka eksportinud. Põlevkiviõli on Eestile väga oluline ekspordiartikkel, pea kogu toodang eksporditakse Eestist välja.