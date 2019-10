Eesti Energia juht elektrikatkestuste likvideerimisele kulunud ajast: sellist droonivõimekust, millega saaks kõiki Lõuna-Eesti liine korraga kontrollida, meil ei ole

” Eesti Energia on kasumlik ettevõte, kvartalikahjum on meie jaoks suhteliselt erakorraline asi.

Selliseid erakorralisi lisakulusid me neljandas kvartalis praegu ette ei näe: reservid on moodustatud, koondamised on tehtud, Auvere elektrijaama peaks käima saama (praegu on hooldustööde lõpuajana General Electricuga kokku lepitud 17. november – S. L.) ja muud näitajad on praegu korras.

Elektrihind on hea, õlihind on hea, taastuvenergiat toodame mühinaga – see hirmus torm ja tuul mõjub tuuleenergia toodangule üsna hästi. Ma olen suhteliselt optimistlik nii neljanda kvartali kui terve aasta suhtes. Eks meil see kohanemine on valus, aga selle me teeme ära, siis on jälle jalad vastu maad ning toimetame edasi.

Rääkides nüüd sellest tormist. Juba on meedias ka välja käidud, et Elektrilevi ise on tõenäoliselt kõige suurem kahju kannataja. Lisaks on ka kindlustusfirmad rääkinud võimalikest kahjusummadest, mis kindlustatud ettevõtetel või eraisikutel küündivad hinnanguliselt paari miljoni euroni. Tõenäoliselt neid kahjunõudeid tuleb rohkem. Kui palju te olete arvestanud tormikahjude mõjuga Eesti Energia majandustulemustele?

Mida me saame öelda, on see, et selle tormi likvideerimise kulu on suurusjärgus miljon eurot. See ei ole veel lõppenud, tänagi mehed on väljas ja töö jätkub. See on kindlasti kulu ega sellega midagi teha ei ole – see ongi meie töö, et seda teha.

Kindlasti tuleb ka mingeid kahjunõudeid. Kui nad on põhjendatud ja asjakohased, siis me need ka hüvitame. Seal, kus katkestused olid suuremad, kui meil lepingus on ette nähtud, seal me automaatselt alandame tariifi. Neid numbreid ma ei oska hetkel öelda. Ma arvan, et kuskil novembri lõpus on see asi selge. Ma arvan, et kõige suurem on ikkagi see kahjude likvideerimise kulu.

Nii et te ei usu, et need kahjunõuded lähevad nii suureks?

Ei, ma ei usu, et võrreldes füüsilise likvideerimise kuluga need kahjusummad sealt üle läheks.

Ennist te rääkisite suurest visioonist, kuhu Eesti Energia lõpuks jõuda võiks, nö tuleviku energiamaailmast, kus kõik on ühendatud virtuaalse elektrijaamaga. Ühtlasi ütlesite, et olete rahul sellega, kuidas praegu nende elektrikatkestuste likvideerimine on läinud. Samas on aga palju neid, kes ikkagi kritiseerivad seda, kui kaua on elektri tagasisaamisega läinud. Mis on teile kui Elektrilevi emafirmale selle olukorras peamine õppetund olnud?

Iga selline erakorraline sündmus on midagi sellist, millest me kindlasti õpime. Alati, kui on piisavalt palju aega sellest möödunud, siis see kipub meelest ära minema tegelikult kõigil. Kindlasti meie õpime, aga siin on väga palju vaja ka omavalitsustel õppida ja mõelda, mis on ka riigil... ilmselt mingid nõuded tuleb valmisoleku kohta üle vaadata.

Loomulikult saab koostöö osa alati parem olla. Seda ei saa kunagi öelda, et koostöö on liiga hea. Seda saab alati parandada. Ma ütleksin, et esmaspäeval meil oli koostöö halvem, kui ta oli eile. Nii et iga päevaga on koostöö paremaks läinud. Ühte ma saan öelda – sada protsenti ilmastikukindlat võrku ei ole olemas.

Kui me vaatame maailmas, näiteks kas või Californias, kus kolm miljonit klienti on ilma elektrita – seal on üks maailma suuremaid võrguettevõtteid üldse ja ilmselt ameeriklased ei maksa ka liiga vähe nende teenuste eest –, aga Eesti häda on see, et Eesti on väga suure hajaasustusega riik. Ehk meil 60% võrku teenendab 5% elektritarbimisest. Tegelikult tiheasustus väga palju subsideerib hajaasustuse võrgukulu. Täna meil on poliitiline konsensus, et võrgutasu on üle Eesti meil üks.

Loomulikult, me jätkuvalt parandame ilmastikukindla võrgu osakaalu, me tahame jõuda siin paari-kolme aasta jooksul 75 protsendini, aga saja protsendi peale me ei jõua kunagi. Ka demograafia muutub, meil on palju selliseid kohti, kus on kunagi võrk ehitatud, aga tarbimine on ära kadunud – tarbijad on läinud ära linnadesse. Me näeme, et selliseid kohti on Eestis veel – kus täna veel tarbitakse –, aga ühel hetkel see tarbimine lihtsalt kaob ära. Sinna massiivseid investeeringuid teha oleks teiste tarbijate suhtes ebaaus.