Eesti Energia juht: meie järgmine tuulepark ei tule Eestisse, tänastes oludes on see sisuliselt võimatu

Eesti Energia juht Hando Sutter tõi Arvamusfestivalil peetud debatis välja, et uute taastuvenergiavõimsuste loomine Eestis seisab mitme takistuse taga. Nii on näiteks Sutteri sõnul "pehmelt öeldes raske kui mitte võimatu" uusi võimsusi luua vene elektri pealetungi tõttu, sest kui Eesti Energia maksab 60% elektri hinnast CO2 maksuks, aga sisuliselt Narva elektrijaamadest kahe kilomeetri kaugusel, kus algab Venemaa piir, kehtivad hoopis teised mängureeglid ehk et keegi saastamistasu maksma ei pea.

"Tuuleparkide rajamise koha pealt on tõsi see, et eestlased on väga head kemplemises ja seda on tehtud taastuvenergia ümber väga palju - maavaidlused ja vaidlused õiguste ja mitte-õiguste ümber - ning lõpptulemus on see, et paljud advokaadid on tööd saanud, aga ühtegi tuuleparki pole aastaid püsti pandud. Samas tuuleolud on Eestis väga head ja tehnoloogia on odavamaks läinud. Aga arvan, et ka Eesti Energia ei tee oma järgmist tuuleparki Eestisse, sest meil pole lihtsalt Eestisse võimalik seda teha, isegi kui väga tahaks," rääkis Sutter.

Hiljem täpsustas ta Ärilehele, et suure tõenäosusega tuleb järgmine park Leetu ja tegu on projektiga, mille Eesti Energia Nelja Energia ostuga endale sai.

"Energiaäri on äärmiselt kapitalimahukas. Kui rääkida Tootsi tuulepargist, kus Eesti Energial on isegi tehnoloogiahange läbi viidud [aga endiselt käib vaidlus maa üle-toim.] ja tuulepark oleks võinud juba järgmisel aastal tööle hakata, selle hinnanguline investeering oleks 200 miljonit eurot. Me peame väga pragmaatiliselt vaatama kui palju on siin ettevõtteid, kes suudavad 200 miljonit välja käia? See on isegi meile väga suur pähkel. Me oleme lubanud erakapitali kaasata ja selleks on meile mandaat antud.