Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnutsi on tehtud mahukad riskianalüüsid, aga riskivaba äri ei ole olemas. „Suurimad riskid on näiteks õli hind, keskkonnapoliitika, sh õlitööstusele eraldatavad CO2 kvoodid, mille puhul eeldame, et vähemalt 2030. aastani saab õlitööstus kvoote tasuta.”

See, kas ja kui palju on Eesti Energial vaja tehase ehitusse raha panna ja kas selleks tuleb laenu võtta, oleneb lõppmaksumusest, mis selgub jällegi hangete tulemustest. Praeguste ülimadalate nafta hindade argumendile vastas Sutter, et õli tootmine tasub end ära, kui nafta barrelihind on 45 dollarit (praegu on u 20 dollarit).

Eesti Energia nõukogu esimees Väino Kaldoja ütles otse, et kui nad praegu alustaksid puhtalt lehelt, ei investeeritaks põlevkivisektorisse mitte mingil juhul ning räägitaks vaid tuule- ja päikeseparkidest ning vesiniku tootmisest.