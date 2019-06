Eesti Energia juhtidega kohtunud Martin Helme sõnul on lahendus Ida-Viru kriisile olemas, kuid see võib paar aastat aega võtta

Eile lahvatas uudis, kuidas tuhatkond energeetikut ähvardab väidetavalt odava Vene elektri tõttu Ida-Virumaal tööta jäämine. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle pädevusse energiapoliitika arendamine Eestis kuulub, käis välja, et selleks, et nende Eesti Energia töötajate töökohti säilitada, võiks investeerida õlitehastesse.

Eesti Energia üldkoosolekut esindav rahandusminister Martin Helme ütles täna videousutluses Delfile, et see on ka koalitsioonilepingus kirjas. "Et me toetame õlitootmist põlevkivist ja järgmises faasis rafineerimist – ehk parandame veel olulisemalt lisandväärtust," põhjendas minister. Uue õlitehase ehitus võiks tema hinnangul anda Ida-Virumaal tööd 1500 inimesele.

"Kui me täna küsime, mida me põlevkivist teha saame, siis elektrit me enam teha ei saa, sest põlevkivielekter on tänu CO2-kvoodile nii kallis ja õlitootmine hoiab üleval neid suuri mahtusid, mida meil kaevanduste käigus hoidmiseks vaja on ja selle Eesti rahvusliku rikkuse muutmisel pärisrikkuseks," märkis Helme.