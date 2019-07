Eesti Energia kasum vähenes rohkem kui kolmandiku võrra

Puhaskasum kahanes 5,3 miljoni euro võrra 9,4 miljonile eurole (-35,9%), peamiselt suurenenud amortisatsioonikulude tõttu, teatas ettevõte.

Käive suurenes aastataguse perioodiga võrreldes 24,5 miljonit eurot (+13,2%). Kulumieelne ärikasum EBITDA suurenes aastaga 10 miljoni euro võrra 63 miljonile eurole (+18,9%).

Kontserni finantsdirektori ja juhatuse liikme Andri Avila sõnul mõjutas üldist tegevuskeskkonda enim CO2 heitmekvoodi hind, mis kerkis kvartali keskmisena 25,6 eurole tonnist (+76%).

„Strateegiast lähtudes oleme viimastel aastatel teinud olulisi investeeringuid oma tooteportfelli mitmekesistamiseks ning see suund jätkub ka tulevikus. CO2 hind survestab küll hetkel märkimisväärselt põlevkivist elektri tootmist, kuid samas on tõusnud ka elektri turuhind. See on suurendanud ettevõtte teiste ärisuundade, eelkõige taastuvenergia kasumlikkust,“ rääkis Avila.

Eesti Energia taastuvenergia toodang kasvas aastaga üle kolme korra 250 gigavatt-tunnini, millest suurima osa andsid tuulepargid (194 GWh). Biomassist toodetud taastuvenergia kogus kasvas aastaga kaks korda 40 GWh-ni, sellest Narva elektrijaamad andsid 30 GWh.

Taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaal kasvas Eesti Energia tootmisportfellis kvartali keskmisena 33 protsendile.

Elektri kogutoodang kahanes 1,2 teravatt-tunnile (-42,9%) ning jätkus trend, kus ettevõte müüs rohkem elektrit (1,8 TWh) kui ise tootis. Elektrienergia müügitulu kasvas 23,1% ehk 109,7 miljoni euroni.