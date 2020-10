Eesti Energia koondab kaevandused ja elektritootmise ühte ettevõttesse

Ettevõtte teatel keskendub Enefit Power puhtama energia tootmisele, ringmajandusele ja kokkuhoiule, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Strateegiliste suundade seas on vedelkütuste ja elektri koostootmine, alternatiivsete kütuste, sealhulgas puidujäätmete, rehvihakke ja jäätmeplasti kasutamine ning taastuvenergia arendamine. Eesti Energia loodab, et ettevõtete ühendamine suurendab kokkuhoidu ja vähendab bürokraatiatat. Tööliste seas koondamisi ei tule.

"Meil on suured koondamised toimunud juba 2019-2020, nii et me oleme täna juba selline väga optimumi lähedal. Küll jah, juhtimisstruktuuris muudatused tulevad ja see on ilmselt vältimatu," rääkis Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Energia ametiühingu esimehe Andrei Zaitsevi sõnul võivad koondamised tulla vaid juhtkonnas. "Olen alati sellest rääkinud, et meil on viimase kümne aasta jooksul tekkinud väga palju direktoreid. Seepärast on siin majanduslik efekt silmaga näha. Koondamised juhtkonnas eeldatavasti tulevad, kuid töölisklassi seas mitte," sõnas Zaitsev.