Eesti Energia maksujalajälg ulatus Eestis mullu ligi 200 miljoni euroni

Võrreldes 2017. aastaga suurenes kontserni maksujalajälg Eestis ligi 10 protsenti. Tasutud maksude suurenemist mõjutas peamiselt 2017. aasta detsembris Eestis välja makstud dividendid, millelt arvestatud tulumaksu tasus ettevõte 2018. aasta jaanuaris.

Eelmisel aastal tasutud 66,2 miljoni euroga oli Eesti Energia kontsern suurim tööjõumaksude maksja Eestis. Tööandja tasus tööjõumakse 41,4 miljonit ning pidas töötajatelt kinni 24,8 miljonit.

Tasutud maksud on maksud, mille koormuse kandja on Eesti Energia. Kogutud maksud on maksud, mille puhul Eesti Energia täidab vahendaja rolli: kogub maksud kokku tarbijatelt ja töötajatelt ning kannab need üle maksuhaldurile.