Eesti Energia müüb põlevkivitarkust nii türklastele kui hindudele

Eesti Energiaga on kontakteerunud nii India kui Türgi arendajad ja küsinud, kuidas saaks eestlased neid nende põlevkivivarude kasutamisel aidata.

„Kuivõrd meil on maailmas kõige pikaajalisem kogemus põlevkivi väärindamisel ja selles valdkonnas tegutsejaid kuigi palju pole, on Eesti Energia see, kelle poole sageli esimesena pöördutakse.

Samal põhjusel pöörduti meie poole ka Indiast. Oleme suhelnud sealsete arendajatega ja oleme valmis toetama nende arendusi oma oskusteabega," kinnitas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Kui näiteks Jordaaniat toetati ka rahaliselt (põlevkivielektrijaama ehituse investeering), siis Luts rõhutab, et India ega Türgi puhul pole investeeringuid teha vaja.

Türgis juba tööd käivad

Samasugust koostööd teeb Eesti Energia ka Türgi riigiettevõtetega, juhtides seal geoloogilise uuringu ja analüüside korraldamist, et saada selgus, kas türklaste põlevkivi sobib omaduste ja kvaliteedi poolest õli tootmiseks.

"Kõige tihedam koostöö käib meil Türgi riigiettevõtetega Turkish Petroleum ja Turkish Coal Enterpises, mille eesmärk on saada selgus, kas sealset põlevkivi saab kasutusele võtta õlitootmiseks. See on meie seni kõige põhjalikum teadmiste eksportimise projekt ning kulgenud väga edukalt.

Eesti Energia juhib Türgis geoloogilise uuringu ja analüüside läbiviimist, et saada selgus selle omaduste ja kvaliteedi osas. Uuringu käigus puuritakse maapinda augud, võetakse proovid ja analüüsitakse laboris leitud põlevkivi koostist. Nii saab selge pildi, kui suurel alal ja sügaval põlevkivi asub ja milline on selle kvaliteet," selgitas Luts.