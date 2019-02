Eesti Energia nõukogu pikendas Hando Sutteri töölepingut, kuid ei tõtta avalikkust sellest informeerima

Ärileheni jõudnud info kohaselt otsustas Eesti Energia nõukogu paar nädalat tagasi Hando Sutteri töölepingut pikendada, küll aga pole ettevõte kiirustanud selle info avalikustamisega. Eesti Energia ise seda ei kinnita ega lükka ümber. Ettevõtte pressiosakonnast öeldi reede õhtul vaid, et nad saavad selle kohta lähemat infot jagada järgmisel nädalal.

Hando Sutter asus Eesti Energiat juhtima 2014. aasta 1. detsembrist. Pärast kolme aastat pikendas ettevõtte nõukogu 2017. aasta veebruaris tema töölepingut veel kahe aasta võrra. „Minu lepingus oli algusest peale sees võimalus kolmeaastast lepingut veel kahe aasta võrra pikendada,” põhjendas Sutter toona ise ajakirjanikele.

Soovist Sutteri lepingut kolmandat korda pikendada on rääkinud meedias ka Eesti Energia nõukogu juht Väino Kaldoja. Hiljutises intervjuus Ärilehele kiitis Kaldoja tänaseks üle nelja aasta ametis olnud Sutterit. „Ta on tubli ja tegutsemishimuline. Kui ta jõuab, jaksab, vastu peab – ei ole probleemi,” märkis Kaldoja, lisades, et just seetõttu kaalub nõukogu Sutteri lepingu pikendamist veel kolme aasta võrra.

Ta põhjendas, et juhtide kiire vaheldumisega ettevõte seatud eesmärke ei saavuta. „Oleme koostanud väga tõsise strateegia. Usun, et Eesti Energia ajaloos pole varem sellist olnud,” lausus Kaldoja paar kuud tagasi Ärilehele.

Varasemalt on Hando Sutter töötanud AS ESS Groupis (hilisem G4S), Tolaram Investmentsis, Olympic Entertainment Groupis ja US Investis. Enne Eesti Energia juhi kohale asumist 2014. aasta lõpus töötas ta mitu aastat Põhjamaade suurima elektribörsi Nord Pool Spoti Balti riikide ja Venemaa regiooni juhina.