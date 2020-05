Eesti Energia nõukogus vahetub kaks liiget

Üldkoosolek kutsus praegusest nõukogust tagasi Kaie Karnioli ning Danel Tuusise ja arvestas uute nõukogu liikmete kinnitamisel nimetamiskomitee ettepanekuid, teatas ettevõte.

Raigo Uukkivi on rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler. Uukkivi töötas aastaid tehnilise järelevalve ameti peadirektorina. Ta on endine Euroopa Raudteeagentuuri ja Euroopa Sideagentuuri nõukogu liige. Uukkivi on Eesti Raudtee ja Tallinna Sadama nõukogu liige.

Meelis Einstein on Kunda Nordic Tsementi tegevdirektor ja juhatuse liige. Einstein on ka Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juht.

Uue nõukogu koosseisu volitused kestavad kaks aastat ja algavad 12. maist 2020. Uue nõukogu esimehe valib nõukogu.

„Eesti Energia nõukogul on oluline roll riigile kuuluva ettevõtte juhtimisel. Täna ametisse nimetatud uued nõukogu liikmed Raigo Uukkivi ja Meelis Einstein on oma valdkonna asjatundjad ning sobiv täiendus Eesti Energia nõukogu senisele koosseisule, kes on teinud head tööd ettevõtte arengu suunamisel," ütles rahandusminister Martin Helme. „Tänan nõukogu lahkuvaid liikmeid Kaie Karnioli ja Danel Tuusist senise panuse eest!" lisas Helme.

Väino Kaldoja on Eesti Energia nõukogu liige alates 2015. aasta septembrist ning 2017. aasta maist nõukogu esimees. Ta on Silberauto juhatuse esimees, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pikaajaline juhatuse liige.

Einari Kisel on Maailma Energeetikanõukogu (World Energy Council) Euroopa regiooni juht, endine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler ja energeetikaosakonna juhataja ning varasemalt töötanud ka Eesti Energia energiakaubanduse äriüksuse direktorina.

Andres Liinat on endine Cleveroni tegevdirektor ning endine Tartu Ülikooli kantsler. Ta on töötanud juhtivatel kohtadel hotellinduses, kaubanduses, panganduses.

Ivo Palu on Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor ja professor ning Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse liige.

Ants Pauls on Eesti Energia nõukogu liige alates 2015. aasta oktoobrist. Pauls on endine Riigikogu liige ja varasemalt töötanud Narva elektrijaamade ning Kiviõli Keemiatööstuse juhina.