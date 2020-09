Eesti Energia omandas oma esimese tuulepargi arendusprojekti Soomes

Tehing toetus Enefit Greeni ja Metsähallituse varasemale, 2018. aastal sõlmitud eelkokkuleppele Tolpanvaara arenduse omandamiseks, kui projekti teemaplaneeringuga seotud tingimused saavad täidetud.

Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul otsib ettevõte pidevalt võimalusi taastuvenergia portfelli kasvatamiseks oma koduturgudel, sealhulgas Soomes. "Tolpanvaara arenduse näol on tegemist heas asukohas paikneva väljaarendatud projektiga. Soome laienemist toetab sealne hea investeerimiskliima ning stabiilne turuolukord," kommenteeris Kärmas.

Kärmase sõnul on järgmine samm tuulepargi ehitamiseks vajalike hangete väljakuulutamine, misjärel saab alustada ehitusprotsessiga. "Muuhulgas oleme Tolpanvaara projekti raames avatud koostööks partnerite ja elektrienergia suurtarbijatega, kel on huvi pikaajalise taastuvelektri ostulepingu sõlmimise vastu," kinnitas Kärmas.

"Meil on hea meel, et tugev rahvusvaheline taastuvenergiaettevõte Enefit Green on sisenemas Soome energiaturule. Lisaks rõõmustame, et järjekordne meie poolt välja arendatud tuulepargiprojekt on vilja kandmas,“ ütles Metsähallituse kinnisvara arendamise üksuse juht Tuomas Hallenberg.

Ehitatav tuulepark hakkab paiknema heade tuuleoludega ja suhteliselt kõrvalises asukohas Metsähallitusele kuuluvate metsade vahel. Tuuleparki saab püstitada kuni 22 tuulikut ning selle koguvõimsus ulatub kuni 100 megavatini. Tuulepargi projekti omanikuks on Enefit Greeni Soome tütarfirma Tolpanvaara Wind Farm Oy.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia kontserni strateegilisele eesmärgile toota 2024. aastal 43 protsenti elektrist ja soojusest taastuvatest allikatest.

Soome elektriturg pole Eesti Energia kontsernile võõras. Ettevõte on alates 2018. aasta kevadest müünud elektrit Soome kodumajapidamistele Enefit kaubamärgi all. Enefiti pakkumine Soomes on keskendunud digitaalsetele lahendustele, nagu kasutajasõbralik avaleht ja mobiilirakendus, mis võimaldavad klientidel hallata oma elektritarbimist ja paremini planeerida majapidamiskulusid.