Eesti Energia peatas esmakordselt põlevkivielektri tootmise täielikult

Seisak kestis kaheksa tundi, mil samal päeval 50-aastaseks saanud Eesti elektrijaam ei tootnud ühtki megavatt-tundi elektrienergiat, põhjuseks nii madal elektrihind börsil, mis tootmise mõttetuks tegi.

Kui veel jaanuaris küündis Narva elektrijaamade tootmisvõimsus tipukoormuse ajal ligi 1900 megavatt-tunnini, siis möödunud nädalal jäi ööpäevane tootmine vahemikku 50-200 MWh.

Pühapäeval tekkis põlevkivielektri tootmises aga lausa kaheksatunnine paus ehk tootmine seiskus täielikult. Kogu sel ajal elektrivõrku toodetud elekter pärines üksnes taastuvatest või alternatiivsetest allikatest.

"See on tõesti esimene kord, kui elektrijaamad on seoses madala elektrihinna ja madala elektrinõudlusega nii alakoormatud, et lugemid näitavad nulli," tunnistas Enefit Energiatootmise juht Mart Proos ERR-ile.

Eesti Energia põhjendab väikesi tootmiskoormusi kõrge CO2 hinna ja madala elektri turuhinna koosmõjuga.

"Viimasel perioodil kõiguvad elektrihinnad väga suurtes piirides nii päevade lõikes kui ka ööpäeva kestel. Vaadates viimaseid nädalaid, on hinnad liikunud öösel ligi nulli tasemelt päevaste tipuhindadega kuni 200 euroni. Nädalavahetuse hinnad jäid sinna 50 kuni 20 euro vahele megavatt-tunni eest," ütles Proos.

Ühe megavatt-tunni elektrienergia tootmiseks vajab ettevõte umbes üht tonni CO2 kvooti, mille hind kõigub 25 ja 27 euro vahel, kuid see pole tootmise ainus kulu. Seega muutub elektri tootmine mõttetuks siis, kui hind alla omahinna jääb.