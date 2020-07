Eesti Energia sõlmis Poolas kontserni ajaloo suurima elektrimüügi lepingu

Kolmeaastase lepingu jooksul tarnib Enefit igal aastal 510 GWh elektrit, mis katab kõigi Orange Polska serveriruumide, mobiililevi tugijaamade, juhtimiskeskuste, kontorite ja klienditeeninduspunktide elektritarbimise. Müüdud elektri aastane maht on võrreldav terve Eesti elektritarbimisega suvekuul, mis on ligi 650 Gwh, teatas ettevõte.

Eesti Energia klienditeenuste eest vastutav juhatuse liige Agnes Roos rõhutas, et Orange Polskaga sõlmitud leping on paljuski läbimurre mitte ainult Enefiti, vaid kogu kontserni jaoks.

„Poolast on saanud paari aastaga Eesti järel meie suuruselt teine müügiturg. Näeme Poolas kõige kiiremat müügi kasvu ning suurt potentsiaali kasvuks nii taastuvenergia arendamisel kui ka klientidele nutikate energiateenuste pakkumisel. Õnnestunud tehing näitab nii meie rahvusvahelise meeskonna tugevust kui ka tõestab, et Poola turul on ruumi energiamüüjale, kes pakub kliendi vajadustele vastavaid lahendusi ja pikaajalist partnerlust," märkis Roos.

Enefit alustas Poola elektri- ja gaasiturul äriklientide teenindamist 2017. aasta suvel. Poola elektrituru maht on aastas ca 160 TWh ehk üle kuue korra suurem kui Baltikumi elektriturg kokku, mis eelmisel aastal oli 25 TWh: Eestis 8, Lätis 7 ja Leedus 10 TWh.

Lisaks sisenes 2019. aasta juunis Poola taastuvenergia turule Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green, kui allkirjastati leping 20 päikesepargi omandamiseks. Täiendavalt on ettevõttel Poola turul töös uued päikeseenergia projektid, mis suurendavad veelgi Enefit Greeni sealset päikeseenergia portfelli.

Eesti Energia müüb klientidele energiat ja energialahendusi Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes.