Eesti Energia taastuvelektri toodang on aastaga pea kolmekordistunud

Võrdluseks, 100 gigavatt-tunnist elektrist jagub aastaks ajaks ligi 33 500 keskmise tarbimisega majapidamisele.

Suurim toodang tuli ettevõtte tuuleparkidest Eestis ja Leedus, mis tootsid kuu jooksul 85 gigavatt-tundi elektrit. Võrreldes augustikuuga kasvas toodang tuulest rohkem kui kaks korda.

„Võrreldes tuulevaesemate suvekuudega on tuuleolud märkimisväärselt paranenud ning septembris puhus stabiilselt tugev tuul. See väljendub ka kasvanud toodangunumbrites,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. „Ühtlasi võimaldas rahulikum suveperiood teostada meie tuuleparkides plaanilisi hooldustöid, et tõsta tuulikute töökindlust ning efektiivistada nende tootmisvõimekust.“

Enefit Greenil on Eestis ja Leedus kokku 20 tuuleparki 165 tuulikuga, mille koguvõimsuseks on 398 megavatti.

Kokku kujunes Enefit Greeni septembrikuu kogutoodanguks üle 100 gigavatt-tunni elektrit, milles sisalduvad ka Iru, Paide, Valka ja Broceni elektrijaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama, Ruhnu taastuvenergialahenduse ning Eesti ja Poola päikeseelektrijaamade toodangumahud. Samal ajal aasta tagasi, septembris 2018, oli ettevõtte elektritoodanguks 34 gigavatt-tundi.

Enefit Greeni taastuvenergia toodangu kasv on oluline, et jõuda lähemale Eesti Energia strateegilisele eesmärgile toota 2023. aastal 45 protsenti elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektrit ning soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis.