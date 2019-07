Eesti Energia taastuvenergia tütarfirma kasvatas elektritoodangut kolm ja pool korda

Sellele annab oma panuse ka hiljuti tehtud investeering, millega omandati Poolas 20 päikesepargi projekti, koguvõimsusega 19,15 megavatti. Lisaks andis ettevõte hiljuti teada, et Läänemaal asuvale Lääne-Nigula vallale esitati detailplaneeringu taotlus, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas Risti lähistele on võimalik rajada uus tuulepark.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest, biomassist, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Ettevõte on kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia tootja kogu Baltikumis.