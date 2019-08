Põlevkivielektri konkurentsivõime kahanemisega silmitsi olev riigi energiafirma mõistatab nagu paljud üle maailma, et kuidas hakkama saada paratamatult suureneva taastuvenergia osaga. Taastuvenergia on muidu väga hea, kuid teatavasti ei pruugi tuul puhuda või päike paista just sel hetkel, kui inimesed ja ettevõtted kõige enam elektrit kasutavad.

Seega tahetakse leida lahendusi, kuidas taastuvenergiat salvestada, et seda kasutada just siis kui vaja, mitte ainult siis, kui seda toodetakse. Eesti Energia arvab, et saab meelitada inimesed ise vajaliku elektri salvestamise eest hoolt kandma. Sihikul on elektriautode omanikud.