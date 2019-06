Eesti Energia tahab Narva jaamadele tasuta CO2 kvooti, kuni Vene elektrile maks peale pannakse

Eesti Energia on korduvalt rõhutanud, et Kaliningradist ja Valgevenest Soome ja Leedu kaudu meie turule jõudvale odavale elektrile oleks vaja kehtestada maks või imporditariif, mis oleks võrdeline sellega, mida peavad maksma Eesti Energia jaamad CO2 kvoodi ostmise eest. See motiveeriks tootjaid investeerima ka taastuvenergiasse.

Nüüd ütles Hando Sutter, et seni, kuni Vene elektriga midagi ette võetakse, tuleks Narva jaamadele CO2 kvooti tasuta anda.

Lisaks pakkus Sutter, et valitsus võiks otsustada elektritootmise strateegilise reservi moodustamise ja reservvõimsuse eest tasu maksta.

Sutteri sõnul arutab valitsus ka Narva elektrijaamades taaskord biomassist taastuvenergia tootmise lubamise. Tänase valitsuskabineti päevakorras on tõepoolest sees punkt, milles arutatakse biomassi kasutamise võimalusi Narva elektrijaamades majandusminister Taavi Aasa juhtimisel.

Eesti Energia prognoosib, et sel aastal jõuab turule 20 teravatt-tundi Vene elektrit (mullu 13 tWh) ehk et probleem on süvenev.

Elering on aga pidevalt öelnud, et isegi kui Vene elektrit Eestisse ei lubataks, ei suudaks Eesti Energia ikkagi oma toodetud elektriga turule pääseda, sest tootmishind on niivõrd kõrge.